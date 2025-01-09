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Başkan Mustafa Kavuş; “Büyük Türkiye’nin en güçlü lokomotifi onurlu gazetecilerimizdir”

Selman Kaya
Muhabir
Başkan Mustafa Kavuş; “Büyük Türkiye’nin en güçlü lokomotifi onurlu gazetecilerimizdir”
Gazeteciliğin; demokrasilerin ve özgürlüklerin en önemli mihenk taşlarından biri olduğuna vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kamuoyunun haber alma hakkının karşılanması ve doğru bilgilendirilmesi noktasında medyanın vazgeçilmez bir unsur olduğunu ifade ederek, ahlaki sorumluluk bilinciyle, ilkeli ve büyük fedakarlıklarla çalışan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü ile ilgili yayımladığı mesajında şu görüşlere yer verdi;

"İlkelerinden vazgeçmeden halkının gözü, kulağı ve sesi olan gazetecilerimiz, kamuoyunu doğru habere ve doğru bilgiye ulaştırarak kutsal bir görevi ifa etmektedirler. Bu önemli ve mukaddes görevle toplumun gelişiminde en önemli paylardan birine sahip olan tüm gazetecilerimiz, gece gündüz demeden, en zorlu koşullarda ve büyük bir özveriyle çalışarak bu görevi onurla yerine getiriyor, her koşulda gerçekleri cesurca dile getirerek kamuoyunu aydınlatıyor, mesleklerine duydukları sevgi ve inançla ülkemizi daha güçlü bir geleceğe hazırlıyorlar. Tüm bunlardan dolayı, toplum olarak topyekûn her birine büyük şükran borçluyuz. 

Sağlıklı bir kamuoyunun varlığı için basın ve medya çalışanlarının gösterdiği tarafsız ve doğru bilgilendirme hassasiyetleri, özellikle sosyal medyanın yaygınlaştığı son dönemde çok daha fazla önem kazanmış, onların meslek ve toplum ahlakını gözeten çalışmaları daha da kıymetli hale gelmiştir. Bu platformlardaki yalan ve yanlış yönlendirmelerin en büyük panzehri yine görevini layıkıyla yerine getiren onurlu gazetecilerimizdir. Çünkü bugün, gazetecilerimizin temsil ettiği doğru ve dürüst habercilik anlayışı her zamankinden daha kıymetli hale gelmiş,  yalan ve dezenformasyona karşı hakikat mücadelesindeki gazetecilerin sorumluluğu artmıştır. 

Tüm bu düşüncelerle, tarafsız, ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışını benimseyen, mesleğini sevgi ve inançla sürdüren tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, gösterdikleri büyük fedakarlıklar için her birine gönülden teşekkür ediyorum. Görevlerine devam eden tüm basın mensuplarımıza sevdikleriyle sağlıklı, mutlu, başarılarla dolu bir ömür temenni ediyor, ahirete göç etmiş gazetecilerimize de Allah'tan rahmet diliyorum.  

Vatan ve millet için kaleminiz her zaman güçlü, objektifiniz her zaman açık olsun!

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