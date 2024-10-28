Hasan Kılca: 29 Ekim şanlı tarihimizin önemli dönüm noktalarından biridir

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. 29 Ekim’in ülkemizin köklü medeniyet anlayış ve yolculuğunu yeni bir safhaya taşıdığını belirten Başkan Kılca, “29 Ekim, birçok mazlum ve mağdur halklara umut kaynağı olmuştur. Türkiye, yüzyıllardır olduğu gibi bugün de milli hedef ve amaçlarına yaklaşmaya, tarihin akışını değiştirmeye devam etmektedir” dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı şu şekilde;

"Ülke olarak Cumhuriyetimizin 101'nci yıldönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutlamanın coşkusu içerisindeyiz. 29 Ekim bir doğuşun ve millet olarak verdiğimiz emsalsiz mücadelenin tüm dünyaya ilanıdır. 29 Ekim, ülkemizin köklü medeniyet anlayış ve yolculuğunu yeni bir safhaya taşımış, aynı zamanda birçok mazlum ve mağdur halklara umut kaynağı olmuştur. 26 Ağustos, 30 Ağustos, 29 Ekim ve 15 Temmuz'da olduğu gibi bugün de yarın da millet olarak her zaman birlik ve beraberlik içerisinde yeni zaferlere, güçlü yarınlara ve aydınlık geleceğimize yürümeye devam edeceğiz.

Cumhuriyet'in ilanı, milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Cumhuriyet, destansı bir bağımsızlık zaferi kazanan aziz milletimizin bize bıraktığı en büyük emanettir. Milletimizin, bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin en açık ifadesi; milletçe birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimizde neleri başarabileceğimizin en önemli kanıtıdır. Cumhuriyetimizin kuruluş ideali olan hedeflere bugün her zamankinden daha yakınız. Dolayısıyla tarihi mirasın sorumluluğunu hisseden, bugünü kavrayan ve geleceğe ışık tutacak ilme, irfana, vicdana ve mücadele ruhuna sahip nesillerin yetişmesini önemli görüyoruz. Bu necip millet, aynı ruh ve şuura sahip olduğunu defalarca göstermiş; millet iradesi dışındaki hiçbir beşeri güç karşısında boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya defalarca ilan etmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı tebrik ediyor; Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum. Anadolu'ya ayak bastığımız günden bugüne kadar, ülkemizin ve milletimizin bekası için gözlerini kırpmadan hayatını feda eden tüm şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum.”

(Selman Kaya)