HKMO Konya üyelerini onurlandırdı

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Konya Şubesi tarafından Harita ve Kadastro Mühendisliği mesleğinde 25 ve 40. yılını dolduran üyelerine plaket takdim edildi.

Öncü Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa HKMO Konya Şube Başkanı Süleyman Erden Şireci, Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Konya Kadastro İl Müdürü Fatih Demir, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) bağlı Konya Şube Başkanları, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Köklü, Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Mehmet Köseoğlu ile çok sayıda Harita ve Kadastro Mühendisi katıldı. Düzenlenen programda Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu meslekte 25. Yıl ve Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Mehmet Köseoğlu ise meslekte 40. Yıl plaketini aldı.

‘MESLEK VE MESLEKTAŞLARIMIZIN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN GAYRET EDİYORUZ'

HKMO Konya Şubesi olarak meslek ve meslektaşlarının yaşadıkları sorunları çözmek için yoğun bir çaba sarf ettiklerine dikkat çeken Şireci konuşmasını söyle sürdürdü, "Üyelerimizin sorunlarının kaynaklarını ve çözüm yollarını üyelerimizle birlikte ele alarak çözüme kavuşturulması için var gücümüz ile gayret ediyoruz. Meslek alanımızda ekonomik krizin yarattığı işsizlik, çalışan üyelerimizin çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusunda çalışma yaparak mesleğimizi hak ettiği değerde olması için gayret ediyoruz. Bugün burada Harita ve Kadastro Mühendisliği mesleğinde 25 ve 40. yılını dolduran üyelerimize plaketlerini takdim edeceğiz. Plaket alacak tüm meslektaşlarımıza bundan sonraki yaşamlarında aileleri ve sevdikleri ile birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu ömürler diliyorum.” Konuşmalarının ardından meslekte 25. ve 40. Yılını dolduran Harita ve Kadastro Mühendislerine plaket takdim edildi.