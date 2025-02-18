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UZAK ŞEHİR 14. BÖLÜM İZLE | Uzak Şehir son bölüm full izle!

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UZAK ŞEHİR 14. BÖLÜM İZLE | Uzak Şehir son bölüm full izle!
Kanal D’nin yeni dizisi Uzak Şehir 14. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın yer aldığı dizinin bu bölümünde, Cihan ve Alya arasındaki yakınlaşma hız kazanırken, Alya, Cihan ve Mine’nin arasındaki konuşmalara tanık olur. Peki, bundan sonra neler olacak? Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini üstlendiği dizinin 17 Şubat 2025 tarihli yeni bölümü heyecanla bekleniyor. İşte, Uzak Şehir son bölüm tek parça ve kesintisiz izleme seçenekleri…

Kanal D'nin her pazartesi akşamı izleyicilerle buluşan Uzak Şehir dizisinin 14. bölümünü izlemek isteyenler için araştırmalar hız kazandı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolünde olduğu bu bölümde, izleyiciler gerilim dolu anlar yaşayacak.

Alya'nın, Cihan ve Mine arasındaki konuşmaları duyup duymadığı ise büyük bir merak konusu. İşte Uzak Şehir son bölüm izle, tek parça, full HD ve kesintisiz izleme seçenekleri…

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM'DE NELER OLDU?

Alya'yla Cihan gitgide birbirlerine yaklaştıklarını kabul etmeseler de içlerinde yükselen kıskançlık duygusunu kontrol etmek ikisi içinde gittikçe zorlaşır. Alya Mine'den kuşkulanmaktan kendini alıkoyamaz. Şahin, Ecmel'in etkisinin altında kalıp hakkı olanı almak için savaş açmaya karar verir.

Aşiret reisleriyle gizlice görüştüğü toplantının sonunda aldığı karar Cihan'ın Albora'daki hakimiyetini sarsacak güçtedir. Ecmel tekrar güçlenebilmek için Mahmut'la kızı Zerrin üzerinden anlaşma yapar. Zerrin'in Sedat'la evleneceğini öğrenen Kaya ise bu düğünü engellemek için kendini tehlikeli bir yola sokar.

Cihan tarafından yıkım yaşayan Mine ise Alya'ya doğru bir adım atar.

Kafasındaki şüpheleri susturamayan Alya Mine'nin teklifini kabul ederek onunla özel olarak konuşur. Mine'nin anlattıklarını dinleyen Alya gerçeği ne kadar görebilecektir? Cihan'ın bu konuşmanın seyrini değiştirmek için hamle yapmayı çalışması Alya'nın kuşkularını iyice artmasına mı neden olacaktır?

UZAK ŞEHİR 14. BÖLÜM İZLE

17 Şubat 2025 tarihli yeni bölümü bu akşam 21.00'da ekranlara geldi. Dizinin son bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Uzak Şehir Son Bölüm İzle (14. Bölüm)

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

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